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22.11.2019
Kayseri'de heyecanlandıran keşif bin 300 metre uzunluğunda... |Video
Kayseri'de heyecanlandıran keşif... Bin 300 metre uzunlunda yer altı şehri keşfedildi. A Haber tarihi o bin 300 metrelik şehri sizler için gezdi. İşte yeni keşfedilen yer altı şehrinden A Haber kameralarına yansıyan çok özel görüntüler.
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