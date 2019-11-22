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22.11.2019

Kayseri'de heyecanlandıran keşif bin 300 metre uzunluğunda... |Video

Kayseri'de heyecanlandıran keşif... Bin 300 metre uzunlunda yer altı şehri keşfedildi. A Haber tarihi o bin 300 metrelik şehri sizler için gezdi. İşte yeni keşfedilen yer altı şehrinden A Haber kameralarına yansıyan çok özel görüntüler.

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