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Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 04.07.2024 00:59
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı. Kayseri'de akşam saatlerinde şimsekler etkisini gösterdi. Şimşeklerle beraber gece gündüze dönerken, görsel şölen oluştu. Develi ilçesinde etkili olan ve art arda çakan şimşeklerde objektiflere yansıdı.
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