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Kayseri'de fırında dehşet! Kurşunların arasında kaldılar

İHA
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Giriş: 04.03.2024 16:00
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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