04 Ocak 2025, Cumartesi

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Kayseri’de esrarengiz ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu...

Kayseri'de esrarengiz ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 18:26
Kayseri’de Melikgazi ilçesinde bulunan Beştepeler Mesire Alanı'ndaki ağaçlık alanda yerde hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada cansız bedeni bulunan şahsın 5 gündür kendisinden haber alınamayan Soner Şener'e (35) ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Soner Şener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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Kayseri’de esrarengiz ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu...
Kayseri’de esrarengiz ölüm!
Kayseri'de esrarengiz ölüm!
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