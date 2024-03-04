Kayseri’de esnafın çatışma anı!

Kayseri'de aralarında husumet bulunan 2 esnafın tartışmasında silahlar çekildi. Silahlı kavga kameraya yansıdı. Husumetlisini öldürecekken kendi canından oldu. İşte dehşete düşüren o anlar…

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