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Kayseri’de 'Engelsiz çocuklara' doğum günü sürprizi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 11.07.2024 16:40
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından özel çocukların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunulan iki engelsiz çocuk evinden biri olan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde doğum günü etkinliği düzenlendi.
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