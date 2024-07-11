Kayseri’de 'Engelsiz çocuklara' doğum günü sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından özel çocukların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunulan iki engelsiz çocuk evinden biri olan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde doğum günü etkinliği düzenlendi.

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