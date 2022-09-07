07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri’de eli sopalı kadın dehşeti! Önüne gelen erkeğe saldırdı

Kayseri’de eli sopalı kadın dehşeti! Önüne gelen erkeğe saldırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2022 16:12
Kayseri'de bir kadın eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurdu. Sokak ortasında dehşet saçan kadın, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.
Önüne gelen ereğe saldırdı!
Önüne gelen ereğe saldırdı!
Cinayetin sebebi kan dondurdu!
Cinayetin sebebi kan dondurdu!
2 asırlık küpü bakın nasıl çalmaya çalıştılar?
2 asırlık küpü bakın nasıl çalmaya çalıştılar?
Mersin’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Mersin'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Altın yükselişe mi geçiyor?
Altın yükselişe mi geçiyor?
Cenazeye giderken kaza yaptı! Eşinin bacağı koptu
Cenazeye giderken kaza yaptı! Eşinin bacağı koptu
Dinlediği müzik başına dert oldu!
Dinlediği müzik başına dert oldu!
Uçurumdan düşen kadın yaşamını yitirdi
Uçurumdan düşen kadın yaşamını yitirdi
Adalar’ın toplu ulaşım sorunları
Adalar'ın toplu ulaşım sorunları
Köpeği kilometrelerce sürükledi!
Köpeği kilometrelerce sürükledi!
Park yeri kavgasında bıçaklı tehdit!
Park yeri kavgasında bıçaklı tehdit!
Meclis’ten geçti İmamoğlu’nu geçemedi
Meclis’ten geçti İmamoğlu’nu geçemedi
Daha Fazla Video Göster