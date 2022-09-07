07 Eylül 2022, Çarşamba
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Kayseri’de eli sopalı kadın dehşeti! Önüne gelen erkeğe saldırdı
Kayseri'de bir kadın eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurdu. Sokak ortasında dehşet saçan kadın, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.