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Kayseri'de düşen eğitim uçağının pilotu için İzmir'de tören yapıldı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 05.06.2024 14:06
Son dakika haberleri… Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilot albay Uğur Yıldız için memleketi İzmir'de tören yapıldı.
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