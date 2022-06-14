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Kayseri’de dehşete düşüren olay! Evin tavanı çocuğun üzerine çöktü

İHA
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Giriş: 14.06.2022 18:02
Kayseri’de 13 yaşındaki kızın başına tavan çöktü. Vahşeti yaşayan kız korkudan artık uyuyamıyor. Geçen yıl taşındıkları sıfır evin tavanı kızının başına düşen anne Resmiye Boran, daha önce de kendi ceplerinden onarılmasına rağmen müteahhitin müdahale etmediğini söyledi. Sağlam tavanın dahi çökmesinden korktukları için uyuyamadıklarını söyleyen kadın, yetkililerden yardım istedi.
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