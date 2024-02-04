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Kayseri'de dehşet anları kamerada

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Giriş: 04.02.2024 16:56
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yolun karşı tarafına geçmekte olan 4 kişiye çarptıktan sonra dükkana girdi. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken otomobilin yayalara çarpması, çocuğu altına alması ve çarptığı adamın dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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