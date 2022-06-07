07 Haziran 2022, Salı
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Kayseri'de aranan şahıs bazanın altından çıktı!
Kayseri’de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bazanın altında saklanırken yakalandı. O anlar saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.