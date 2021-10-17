17 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri’de alkollü sürücünün çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’de alkollü sürücünün çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2021 16:54
Kayseri’nin Talas ilçesinde alkollü bir sürücünün arkadan çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Endürlük Mahallesi Endürlük Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, alkollü sürücü, yolda bisikleti ile giden Hamza Karaoğlu'na arkadan çarptı. 11 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Hamza Karaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile de olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Hamza Karaoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü T.Ç. de gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçük çocuk hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi
Küçük çocuk hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, kutudaki güvercinler havalandı
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, kutudaki güvercinler havalandı
Sokak ortasında bıçaklı dehşet
Sokak ortasında bıçaklı dehşet
Dünya Matematik Yarışması birincisi A Haber’de
Dünya Matematik Yarışması birincisi A Haber'de
Esenler’de taksici dehşeti kamerada
Esenler’de taksici dehşeti kamerada
Kazadan saniyelerle kurtuldular! O anlar kamerada
Kazadan saniyelerle kurtuldular! O anlar kamerada
Son Peygamber Hz. Muhammed’in doğum günü
Son Peygamber Hz. Muhammed’in doğum günü
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı
Yürekleri ağızlara getiren işçiler adeta ölüme davetiye çıkarttı
Yürekleri ağızlara getiren işçiler adeta ölüme davetiye çıkarttı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Sultangazi’de zihinsel engelli genci böyle darp etti
Sultangazi’de zihinsel engelli genci böyle darp etti
Ünlüleri dolandırdılar: ’İnandık kandırıldık’
Ünlüleri dolandırdılar: 'İnandık kandırıldık'
Daha Fazla Video Göster