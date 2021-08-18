Kayseri'de alkolle başlayan eğlence kanla bitti! 16 yaşındaki İkranur'un acı sonu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde İkranur Türksoy (16) ile B.A (17) ve bir arkadaşları eğlenmek için O.Ç.'nin evinde buluştu. Evde parti yapan 4 genç bir süre alkol alıp eğlendi. Bu sırada B.A. pompalı tüfekle İkranur Türksoy'u başından vurdu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.