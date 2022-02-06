- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Kayseri’de aile içi dehşet! Önce kocasına sonra kendi kafasına sıktı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Sönmez 1 Sokak üzerinde yaşanan hadisede H.Ö. adlı kadın, iddiaya göre boşanma sürecinde olduğu eşi M.Ö.'yü (25) silahla sokak ortasında göğsünden ve bacağından yaraladı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
M.Ö. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AĞIR YARALI
Olay yerinden kaçan H.Ö., daha sonra Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi 828. Sokak üzerinde geldiği bir ikamette kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan H.Ö., tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.