Kayseri’de aile içi dehşet! Önce kocasına sonra kendi kafasına sıktı

Kayseri Melikgazi’de kan donduran bir vahşet yaşandı. Gözü dönen kadın, iddiaya göre, boşanma sürecinde olduğu kocasını silahla vurarak ağır yaraladı. Ardından da kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Sönmez 1 Sokak üzerinde yaşanan hadisede H.Ö. adlı kadın, iddiaya göre boşanma sürecinde olduğu eşi M.Ö.'yü (25) silahla sokak ortasında göğsünden ve bacağından yaraladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

M.Ö. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AĞIR YARALI

Olay yerinden kaçan H.Ö., daha sonra Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi 828. Sokak üzerinde geldiği bir ikamette kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan H.Ö., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.