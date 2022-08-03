Kayseri’de “ağaç kesme” kavgasında gelişme! Oğlunu öldüren babanın cezası belli oldu

Kayseri’de, ağaç kesme meselesi yüzünden baba oğul arasında tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olayda baba Nahit Köse, oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. 71 yaşındaki baba Köse, “Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti. Oğlumun bu hale gelmesi uyuşturucu yüzündendir.” dedi. Müebbet hapis cezasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu.