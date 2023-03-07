07 Mart 2023, Salı
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Kayseri halkında büyük tedirginlik! Bir haftada 16 kez sallandılar: Sanki yerin altından balyozla vuruyorlarmış gibi
Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde 28 Şubat'ta meydana gelen 4,5'lik depremin ardından 16 artçı sarsıntı meydana geldi. Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Ahmet Bacak, "Sanki yerin altından balyozla vuruyorlarmış gibi" dedi.