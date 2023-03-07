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Kayseri halkında büyük tedirginlik! Bir haftada 16 kez sallandılar: Sanki yerin altından balyozla vuruyorlarmış gibi

İHA
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Giriş: 07.03.2023 14:04
Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde 28 Şubat'ta meydana gelen 4,5'lik depremin ardından 16 artçı sarsıntı meydana geldi. Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Ahmet Bacak, "Sanki yerin altından balyozla vuruyorlarmış gibi" dedi.
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