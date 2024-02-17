Kayseri 8 santimetre Batı'ya kaydı! İşte nedeni...

6 Şubat'tan beri asrın felaketinin etkiler konuşuluyor. Depremin jeolojik olarak da pek çok etkisi oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri’nin 8 santimetre batı ve 3 santimetre yukarı doğru kaydığı ortaya çıktı. İşte detaylar...