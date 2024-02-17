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Kayseri 8 santimetre Batı'ya kaydı! İşte nedeni...

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Giriş: 17.02.2024 17:39
6 Şubat'tan beri asrın felaketinin etkiler konuşuluyor. Depremin jeolojik olarak da pek çok etkisi oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri’nin 8 santimetre batı ve 3 santimetre yukarı doğru kaydığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kayseri 8 santimetre Batı’ya kaydı!
Kayseri 8 santimetre Batı'ya kaydı!
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