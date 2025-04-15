15 Nisan 2025, Salı

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Kaynak yaparken mazot deposu patladı!

Kaynak yaparken mazot deposu patladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 18:14
Olay, 9 Nisan'da saat 18.30 sıralarında Konya'da sanayi sitesinde bulunan atölyede meydana geldi. Kaynak ustası, tamir için kamyonetle getirilen yakıt deposuna kaynak yapmaya başladı. Kaynak sırasında depoda aniden patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yere savrulan usta, yüzüne tuttuğu koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde kaynak sırasında patlamanın yaşandığı anlar yer alıyor.
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Kaynak yaparken mazot deposu patladı!
Kaynak yaparken mazot deposu patladı!
Kaynak yaparken mazot deposu patladı!
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