Kaymaksız tatlı yenmiyor! Anadolu Diyarı Afyonkarahisar’da

Anadolu Diyarı bu hafta, Türkiye'nin kalbinde, Doğu ve Batı'nın, Kuzey ve Güney'in birbirine bağlandığı kadim bir şehre konuk oldu. İşte tarihin, doğal güzelliklerin, üretimin, yöresel lezzetlerin harmanlandığı görüntüler...

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