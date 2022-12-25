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Kaymaksız tatlı yenmiyor! Anadolu Diyarı Afyonkarahisar’da

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Giriş: 25.12.2022 12:58
Anadolu Diyarı bu hafta, Türkiye'nin kalbinde, Doğu ve Batı'nın, Kuzey ve Güney'in birbirine bağlandığı kadim bir şehre konuk oldu. İşte tarihin, doğal güzelliklerin, üretimin, yöresel lezzetlerin harmanlandığı görüntüler...
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