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Kaymakamın tedbir uyarısı yaptığı vatandaş COVID-19'a yenildi

İHA
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Giriş: 27.05.2021 17:06
Güncelleme:27.05.2021 17:13
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çarşı merkezinden geçerken hareketliliği gören Kaymakam Deniz Pişkin, araçtan inerek banklarda oturan 65 yaş üstü vatandaşları uyarmış ve riskli grupta oldukları için evde kalmaları gerektiğini söylemişti. Kaymakam Deniz Pişkin’in çarşı merkezinde uyarılarda bulunduğu 65 yaş üstü olan Halil Çeltikçi, bu uyarıdan 21 gün sonra korona virüse (Covid-19) yakalanarak hayatını kaybetti. Halil Çeltikçi’nin Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat ettiği haberinin alınmasıyla açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin üzüntülerini dile getirdi. Pişkin, "İki hafta önce çarşıda sağ salim sağlıklı gördüğümüz bir insanımız bir vatandaşımız iki hafta sonra vefat etmiş oluyor Covid’den. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu işin şakası yok." dedi.
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