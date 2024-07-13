Kayısının sofralara olan zorlu serüveni! Malatya’nın dillere destan lezzeti

Malatya deyince akla kayısı, kayısı denince de Malatya geliyor. A haber ekibinden Mücahit Özendi 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentteki hasat mesaisine ortak oldu. Sofraya olan serüveni ekranlara taşıdı.

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