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Kayısının sofralara olan zorlu serüveni! Malatya’nın dillere destan lezzeti

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 13.07.2024 17:13
Malatya deyince akla kayısı, kayısı denince de Malatya geliyor. A haber ekibinden Mücahit Özendi 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentteki hasat mesaisine ortak oldu. Sofraya olan serüveni ekranlara taşıdı.
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Kayısının sofralara olan zorlu serüveni!
Kayısının sofralara olan zorlu serüveni!
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