10 Mart 2024, Pazar
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Kayıp telefon Eylem Tok’un aracından çıktı! Eylem Tok kaçış planını yalnız yapmamış!
Oğuz Murat Acı'nın ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan 16 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala firari. "Teslim olacağız" diyen annenin o sözleri de havada kaldı haliyle. Olayla ilgili haklarındaki iddialardan biri de telefonları aldıkları iddiasıydı. O kayıp telefonların akıbeti belli oldu. Ailenin özel şoförü yaralı İbrahim Gümüş'ün telefonunu karakola teslim etti. Tüm bunlar olurken olay sırasında Timur Cihantimur'un arkadaşlarının da ifadesi ortaya çıktı. Dahası çocukların yanına giden anne Eylem Tok'un aslında bu kaçış planını yaparken yalnız olmadığı da anlaşıldı.