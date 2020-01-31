Kayıp olarak her yerde aranıyordu başından vurulmuş halde ölü bulundu |Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 39 yaşında 2 çocuk babası Osman Tevfik Çakır, halk plajında aracı içerisinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Çakır'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ocak Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Mehmet Çakır isimli şahıs, Side Kemer'de kasaplık yapan oğlu Osman Tevfik Çakır'ın (39) 29 Ocak Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında kimseye bir şey söylemeden evden ayrıldığını, telefonla ulaşamadıkları oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Manavgat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada, kayıp şahsın boşanmış olduğunu, kasaplık yaptığını, ekonomik ve duygusal sorunlarının bulunduğunu ve intihara yönelik söylemlerinin olduğunu tespit etti.

Osman Tevfik Çakır, devriye görevi yapan ekipler tarafından Manavgat'ta Sorgun Çamlık Halk Plajı otoparkında, kendisine ait aracın içinde tabanca ile başından vurulmuş olarak bulundu. Yapılan olay yeri incelemesi ve araştırma sonucu intihar ettiği değerlendirilen Çakır'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi