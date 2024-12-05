Kayıp olarak günlerce arandı! Cesedi uçurum kenarında bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde Hamza Altınay’dan(43) 3 Aralık’tan beri haber alınamıyordu. Eşi Ferda Altınay (35) jandarma ekiplerine haber vererek Hamza Altınay’ın eve gelmediği bildirdi. Kayıp Hamza Altınay'ın bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İl Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpeği, Çaypınar Mahallesi Yaryol mevkiinde yaklaşık 200 metrelik uçurumda Altınay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Altınay'ın üzüm bağları için beton direk üreten tesiste yönetici olduğu öğrenildi. Ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeninin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirlendi.

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