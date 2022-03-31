31 Mart 2022, Perşembe
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Kayıp olarak aranan Seher Akkoyun kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
Eyüpsultan’ta 4 gün önce kaybolan Seher Akkoyun, Kağıthane’deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü olarak bulundu. Genç kızın cesedinin yanında ise şırınga bulunduğu öğrenildi.