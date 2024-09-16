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Kayıp olarak aranan sağlık çalışanı aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kayıp olarak aranan sağlık çalışanı aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 09:20
Karaman’da kayıp olarak aranan sağlık çalışanı, aracının içinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
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