30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Kayıp olan Korhan Berzeg’in eğitimli köpeği Tina eve döndü! Peki Tina nasıl döndü?
75 gündür Balıkesir'de kayıp olan dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'le ilgili bir önemli gelişme yaşandı. Berzeg'in yanında bulunan özel eğitimli köpeği Tina 74 gün sonra eve döndü. Peki Tina eve nasıl döndü? Uzman köpek yetiştiricisi Savaş Dursun A Haber’e önemli değerlendirmelerde bulundu?