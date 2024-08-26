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Kayıp öğretmen cinayet kurbanı! 2 çocuk annesi öğretmeni erkek arkadaşı öldürdü

Kayıp öğretmen cinayet kurbanı! 2 çocuk annesi öğretmeni erkek arkadaşı öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 20:21
Mersin'de yaşayan 2 çocuk annesi öğretmen Derya Demir günlerdir kayıptı. 47 yaşındaki öğretmenin, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
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