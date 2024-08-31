Kayıp Narin'den hala bir iz yok! Narin'in amcası gözaltına alındı

Tüm Türkiye Diyarbakır’ın 'Narin' kızına ne olduğunu merak ediyor. Günler geçse de umutlu bekleyiş devam ediyor. Soruşturmada yeni bir gelişme de var. Küçük kızın amcası gözaltında.

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