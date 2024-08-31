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Kayıp Narin'den hala bir iz yok! Narin'in amcası gözaltına alındı

Kayıp Narin'den hala bir iz yok! Narin'in amcası gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 19:34
Tüm Türkiye Diyarbakır’ın 'Narin' kızına ne olduğunu merak ediyor. Günler geçse de umutlu bekleyiş devam ediyor. Soruşturmada yeni bir gelişme de var. Küçük kızın amcası gözaltında.
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