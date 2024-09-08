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Kayıp Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu

Kayıp Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 11:00
Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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