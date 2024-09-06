Kayıp Narin derede aranıyor! Ekiplere dalış yaptı

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışmaları 17 gündür devam ediyor. Arama ekipleri bölgede bir dereye dalış yaptı. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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