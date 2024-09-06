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Kayıp Narin derede aranıyor! Ekiplere dalış yaptı

Kayıp Narin derede aranıyor! Ekiplere dalış yaptı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 16:47
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışmaları 17 gündür devam ediyor. Arama ekipleri bölgede bir dereye dalış yaptı. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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