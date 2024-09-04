Kayıp Narin bulundu mu? Amca Salim Güran neden tutuklandı?

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin'den gelecek haberi bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin'den haber var mı?" sorusuna cevap ararken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası Salim Güran 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Salim Güran'ın avukatı tutuklama kararına itiraz ettiklerini açıklayarak amcanın "Benim içim yanıyor. Böyle rezil bir iddiayla karşı karşıya kaldım. Bir daha insanların içine çıkamam" dediğini ifade etti. Peki Salim Güran'ın tutuklanması Narin'in kesin olarak bir cinayete kurban gittiği anlamına mı geliyor? 8 yaşındaki Narin nerede?