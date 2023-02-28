28 Şubat 2023, Salı
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Kayıp Mukaddes Erva Aktaş'ın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı!
Kahramanmaraş'ta depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş'ın komşularınca ambulansa teslim edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde birinin, Mukaddes Erva'yı aracın arka koltuğundan aldıktan sonra koşarak yolun karşısındaki ambulansa götürüp, teslim ettiği görüldü.