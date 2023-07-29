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Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

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Giriş: 29.07.2023 11:04
Kripto para paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Arjantinli kripto fenomeni Fernando Perez Algaba, günlerdir kayıptı. 41 yaşındaki adamın cesedi nehir kenarında oyun oynayan bir grup çocuk tarafından bulundu.
Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar
Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar
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