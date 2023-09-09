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Kayıp Korhan Berzeg arama çalışmalarında 85. gün! Tina'nın tahlil sonuçları belli oldu

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Giriş: 09.09.2023 13:48
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, tatil için geldiği yazlık evinden 17 Haziran'da 'Tina' isimli Doberman cinsi köpeği ile ayrıldıktan sonra, kendisinden bir daha haber alınamayan Dünya Bankası'ndan emekli ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 85'inci gününde de devam ediyor. Berzeg ile kaybolduktan 74 gün sonra, kilo kaybı yaşamadan, vücudunda ve patilerinde toz ve çamur bulaşmadan geri dönen Tina'dan, kayıp olduğu süre içinde kapalı alanda mı tutulduğu ya da ormanda mı yaşadığının tespiti için alınan dışkı ve kan örneklerinde yapılan incelemede, delil elde edilecek hiçbir veri elde edilemediği belirtildi.
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