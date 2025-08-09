Kayıp iş insanı Halit Yukay arama çalışmaları! Kaptandan kafa karıştıran ifade

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya gitmek için teknesi ile Marmara Denizi'ne açıldıktan kısa süre sonra kayıplara karışmıştı. Lüks teknesi parçalanmış halde bulunan Yukay'ı arama çalışmaları aralıksız sürerken soruşturmayla ilgili de gelişmeler yaşandı. Tekneye çarptığı iddia edilen kuru yük gemisi kaptanı gözaltına alındı. Savunmasında "Çarpışma olmadığını" iddia etti adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp iş insanının yakınlarıysa bu karara tepkili.

