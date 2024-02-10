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Kayıp genç kız bulundu! Şiddet yüzünden mi evi terk etti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 10:38
21 yaşındaki Eda Nur Böcek'in ailesi Müge Anlı'nn program konukları arasındaydı. Genç kızın evi terk ettiğini kendisinden haber alamadıklarını anlattılar. Yayından kısa bir süre sonra bulundu genç kız. İşte sonrasında yaşananlar…
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