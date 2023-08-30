30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği eve döndü! Yetkililer açıkladı: Tina bulacak
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeği bulundu. Tina'nın Balıkesir'deki eve geri dönmesi, herkesi heyecanlandırdı. Yetkililer "En büyük delil" açıklamasını yaptı.