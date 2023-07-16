16 Temmuz 2023, Pazar
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Kayıp denizci ve köpeği aylar sonra bulundu! Bakın ne yiyerek hayatta kalmışlar?
Meksika açıklarında film gibi bir olay yaşandı. Nisan ayında denizde köpeği Bella ile kaybolan denizci Tim Shaddock aylar sonra kurtarıldı. 2 aydan uzun süredir denizde mahsur kalan adam ve köpeği bakın ne yiyerek hayatta kalmış.