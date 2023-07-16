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Kayıp denizci ve köpeği aylar sonra bulundu! Bakın ne yiyerek hayatta kalmışlar?

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Giriş: 16.07.2023 14:13
Meksika açıklarında film gibi bir olay yaşandı. Nisan ayında denizde köpeği Bella ile kaybolan denizci Tim Shaddock aylar sonra kurtarıldı. 2 aydan uzun süredir denizde mahsur kalan adam ve köpeği bakın ne yiyerek hayatta kalmış.
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