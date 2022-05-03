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Kayıp çocuktan yeni görüntü! Tarık başka bir köyde çıktı

A Haber
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Giriş: 03.05.2022 09:30
Kars'ta kuzenleriyle hayvan otlatmaya giden ve sağanak yağış nedeniyle eve gönderildikten sonra ortadan kaybolan 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Bölgedeki göletlerde Tarık aranacak, Diyarbakır ve Artvin'den dalgıçlar getirildi. Kars’tan son gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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Kayıp çocuktan yeni görüntü!
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