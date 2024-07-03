Kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı! O anlar kamerada

Mardin'de bir kadın, yolda karşılaştığı kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı. Yaralanan kayınvalide hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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