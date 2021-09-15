15 Eylül 2021, Çarşamba
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Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! 'Kızım kocan bana aşık, boşan bu adamdan'
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikayesi yaşanıyor. 28 yaşındaki Neslihan K., eşinin, annesine aşık olduğunu öğrenince şoke oldu. Boşanma davası açan talihsiz kadın, eşinin annesine attığı mesajları görünce sinir krizi geçirirken, bu mesajları davada delil gösterdi.