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Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! 'Kızım kocan bana aşık, boşan bu adamdan'

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.09.2021 09:58
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikayesi yaşanıyor. 28 yaşındaki Neslihan K., eşinin, annesine aşık olduğunu öğrenince şoke oldu. Boşanma davası açan talihsiz kadın, eşinin annesine attığı mesajları görünce sinir krizi geçirirken, bu mesajları davada delil gösterdi.
Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı
Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı
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