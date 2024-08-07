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Kayınpederi tarafından başından vurulan damat öldü

Kayınpederi tarafından başından vurulan damat öldü

İHA
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Giriş: 07.08.2024 15:40
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kayınpederi tarafından başından vurularak ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayınpederi tarafından başından vurulan damat öldü
Kayınpederi tarafından başından vurulan damat öldü
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