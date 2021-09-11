Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kayınbabası ile tartışan Harun K., kavgayı ayırmak isteyen eşi Tuğba K.'yı tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Olay, Süvari Mahallesi’nde meydana geldi. Bir firmada özel güvenlik görevlisi Harun K., henüz bilinmeyen nedenle kayınbabası Turan H. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, eşi ve babasının kavga ettiğini gören Tuğba K. araya girmeye çalıştı. Harun K., yanında getirdiği tabancayı eşine doğrultup ateş etmeye başladı. Tuğba K. bacaklarına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde kalırken, Harun K. ise olay yerinden kaçtı. Baba Turan H. da yanındaki pompalı tüfekle kaçan damadının peşinden ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuğba K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tuğba K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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