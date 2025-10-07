Kaygan zemin zincirleme kazaya neden oldu

07 Ekim 2025, Salı

Giriş: 07.10.2025 19:34
Edirne’de yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde 4 araç birbirine girdi, şans eseri yaralanan olmadı.
