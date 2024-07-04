04 Temmuz 2024, Perşembe
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Kaygan yolda virajı alamadı! Tır yolu kapattı o anlar kamerada
Bursa'da sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yan dönen tır, yolu kapattı. Büyük tehlike atlatılan kazada yaralanan olmazken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yolu boydan boya kaplayan tır elektrik direğini devirirken, kazada yaralanan olmadı. Olay mahallinde daha önce de benzer bir kaza yaşandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, vatandaşların tepkisi sonucu tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası mahalle sakinleri eylem yaparak, bir daha böyle bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.