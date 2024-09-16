Kaydıraktan düştü ölümden döndü! Belediye “geçmiş olsun” bile demedi

Ailesiyle birlikte İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesislerine giden 8 yaşındaki Ebubekir, tesisin çocuk parkında oyun oynamak istedi. Kaydırağa çıktı ve tam büyük bir heyecanla kayacaktı ki yere düştü. Çünkü kaydırak kırıktı. Bilincini kaybeden talihsiz çocuk ölümden döndü. Aile belediyenin ihmalinden şikayetçi.

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