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Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek: Çömlekçilik

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 17:02
Teknolojinin ilerlemesi, sanayinin gelişmesi gibi pek çok etken bazı meslek ve kültürün de yok olmasına sebep oluyor. O sanatlardan biri de çömlekçilik. Adana Kozan'da yaşayan seramik sanatçısı Nermin Elmalı da sanatın yaşatılması için mücadele ediyor. İşte o nun hikayesi...
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Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek: Çömlekçilik
Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek: Çömlekçilik
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