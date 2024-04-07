Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek: Çömlekçilik

Teknolojinin ilerlemesi, sanayinin gelişmesi gibi pek çok etken bazı meslek ve kültürün de yok olmasına sebep oluyor. O sanatlardan biri de çömlekçilik. Adana Kozan'da yaşayan seramik sanatçısı Nermin Elmalı da sanatın yaşatılması için mücadele ediyor. İşte o nun hikayesi...

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