29 Haziran 2024, Cumartesi
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Kaybolan kocasını, sorguda, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti
Afyonkarahisar'da karısının hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 24 yaşındaki kocası boş arazide park halinde bulunan otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası ölen şahsın 5 yıllık karısı ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.