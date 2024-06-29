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Kaybolan kocasını, sorguda, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 17:48
Güncelleme:29.06.2024 17:48
Afyonkarahisar'da karısının hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 24 yaşındaki kocası boş arazide park halinde bulunan otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası ölen şahsın 5 yıllık karısı ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Kocasını, sorguda, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti
Kocasını, sorguda, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti
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