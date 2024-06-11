11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kayan taksisini durdurmaya çalışan sürücünün aracın altında kalma anları kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2024 11:17
Eskişehir'de el frenini çekmediği için kaymaya başlayan taksisini durdurmaya çalışırken aracının altında kalan sürücünün yaraladığı olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taksinin sürücünün üzerinden geçtiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuşadası’nda şoke eden manzara! Sahili bastılar
Kuşadası'nda şoke eden manzara! Sahili bastılar
Aracın altında kalma anları kamerada
Aracın altında kalma anları kamerada
Sahilde tekme tokat kavga kamerada
Sahilde tekme tokat kavga kamerada
Aracın üzerine çıkarak kurtuldular
Aracın üzerine çıkarak kurtuldular
Kokoreçte ithal bağırsakla gelen şüphe
Kokoreçte ithal bağırsakla gelen şüphe
Görme engelli çiftin yaşam azmi
Görme engelli çiftin yaşam azmi
Bilgisayardan gelen ölüm!
Bilgisayardan gelen ölüm!
Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu
Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu
Sulama kanalına girip canından oldu
Sulama kanalına girip canından oldu
8 araç ve iş yeri alev alev yandı
8 araç ve iş yeri alev alev yandı
Ölümle dans kamerada!
Ölümle dans kamerada!
Tabut binalar başımıza yıkılacak
"Tabut binalar başımıza yıkılacak"
Daha Fazla Video Göster